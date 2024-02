Casino-Raub: 4 Verdächtige nach fast einem Jahr festgenommen

Am 17. April 2023 versuchten 4 Verdächtige ein Casino in Wien-Favoriten zu auszurauben. Es blieb allerdings bei einem Versuch, denn ein Security griff zur Waffe und vertrieb die Räuber mit einem Schuss in die Luft. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, nahm daraufhin umfassende Ermittlungen auf. Im Juli 2023 wurde der erste Tatverdächtige, ein 23-jähriger Österreicher, in Wien ausgeforscht und mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra festgenommen. Mittlerweile sind alle Verdächtigen ausgeforscht worden.