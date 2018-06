Carsharing: Car2go stockt um 120 Autos auf

Autos nur kurzzeitig mieten – das kommt auch in Wien gut an. Vor allem seit Car2go nicht nur pro Minuten abrechnet, sondern auch Stunden- und Tagespakete anbietet, haben sich die Fahrten um ein Viertel erhöht. Zeitweise kam es in der jüngsten Zeit dadurch zu Engpässen.

Darauf reagiert das Unternehmen und stockt die Flotte auf. „Schon diese Woche werden 60 zusätzliche Smarts im Straßenverkehr unterwegs sein“, berichtet Car2go-Österreich-Geschäftsführer Alexander Hovorka dem KURIER. Im Laufe des Sommers sollen 60 Mercedes-B-Klasse-Wagen folgen. Damit wird die Flotte auf 800 Fahrzeuge anwachsen und Car2go, Tochter der Daimler AG, damit der größte Anbieter in Wien. DriveNow, der Konkurrent im Freefloating-Bereich (Carsharing-Anbieter ohne feste Stellplätze) und Teil der BMW Group, verfügt über 700 Autos.