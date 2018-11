Bunji ist da: Neuer Koala im Tiergarten Schönbrunn

Begleitet von ihrer Pflegerin ist Bunji in einer Transportbox im Passagierbereich des Flugzeuges mitgereist. "Ich habe während des Fluges viel mit Bunji gesprochen und sie war sehr ruhig", so Pflegerin Ana Rodrigues, die noch bis Freitag in Wien bleibt, um Bunji die Eingewöhnung zu erleichtern. Der Name "Bunji" (sprich: Bunschi) bedeutet in der Sprache der Aborigines "Freunde".

Eigene Anlage für Bunji und Wirri Wirri

Koala-Männchen Wirri Wirri hat die Ankunft Bunjis genau beobachtet. "Wirri Wirri hat mit großen Augen zu ihr hinübergeschaut und dafür sogar sein Nachmittagsschläfchen unterbrochen", so Zoologin Eveline Dungl. Koalas sind Einzelgänger. Bunji und Wirri Wirri bewohnen daher jeweils eine eigene Anlage. Sie haben aber Geruchs- und Sichtkontakt. Spannend wird es zur Paarungszeit im Frühjahr. Mit zwei bis vier Jahren werden Koalas geschlechtsreif. Der Tiergarten hofft auf Nachwuchs. Seit 2002 leben Koalas in Schönbrunn. Erst heuer ist das Weibchen Mirra Li im hohen Koala-Alter von 18 Jahren gestorben.