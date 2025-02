Bundesheer: Drei Eurofighter über Wochenende nach Linz verlegt

Das Bundesheer verlegt drei Eurofighter "Typhoon" über das Wochenende vom Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg in der Steiermark nach Oberösterreich zum Fliegerhorst Vogler in Hörsching. Grund ist der Fluglotsen-Mangel in Zeltweg, bestätigte Bundesheersprecher Michael Bauer der APA einen Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten. Die Luftraumüberwachung findet damit bis Montag von Oberösterreich aus statt.