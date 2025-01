Der Wiener Bürgermeister als Reinigungskraft

Der Wasserspeicher in Neusiedl ist unterirdisch und seit dem Jahr 1958 riesig: 600 Millionen Liter Wasser können in den vier fußballfeldgroßen Speichern sicher für eine Zeit lang verwahrt werden.

Und es wäre nicht Wien gewesen, hätte es nicht bis dahin etliche Zweifler in der Stadt gegeben. Einige hätten lieber Wasser aus der Donau in die Bezirke gepumpt. Eine Abstimmung im Gemeinderat ging nur knapp für den Bau der ersten Wasserleitung durch das Steinfeld aus.

1 Milliarde Liter Trinkwasser können ab 2028 in Neusiedl am Steinfeld gespeichert werden.

Und der Stadtchef stellt auf Wiener Grund und Boden einen Ausbau in Aussicht: „Weil in Wien schon in wenigen Jahren 2,2 Millionen Menschen leben werden und weil wir auch für weitere Klimaschutzmaßnahmen in der Stadt mehr Wasser benötigen werden, bauen wir jetzt zwei weitere Speicher hinzu.“

Ab dem Jahr 2028 soll es dann in Neusiedl möglich sein, eine Milliarde Liter Wasser zu bunkern. Neusiedl ist einer von zwei städtischen Wasserspeichern in Niederösterreich, der zweite befindet sich in Moosbrunn, in Wien selbst wird das Hochquellwasser an insgesamt 29 Orten aufbewahrt.