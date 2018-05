Buben auf Instagram genötigt - Haft

Die Ermittlungen hatten in Deutschland ihren Ausgangpunkt: Zwei Buben – sie sind zehn und zwölf Jahre alt – waren von dem damals Unbekannten dazu verleitet worden, die sexuellen Handlungen an sich vorzunehmen und das Material weiterzuleiten. Die Opfer hatten sich an die deutsche Polizei gewandt.

Die Behörden in Deutschland nahmen daraufhin die Ermittlungen auf, die sie bis nach Österreich führten. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Mannheim konnte dann das Landeskriminalamt Wien – zuständig war der Ermittlungsbereich Sexualdelikte – den gebürtigen Österreicher ausforschen.

Der 18-Jährige wohnt im Bezirk Favoriten, wo es am Freitag von der heimischen Exekutive zu einer Hausdurchsuchung gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft Wien hatte diese kurz zuvor angeordnet.

Bei den Durchsuchungen der Räumlichkeiten wurden große Mengen elektronischer Beweismittel – diverse Datenträger – sichergestellt, schildert Harald Sörös. Der Festgenommene hatte außerdem ein umfangreiches Geständnis abgelegt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.