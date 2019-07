Brocken oder Nichtbrocken: Der Wald-Knigge für den Sommer

Die Österreicher und der Wald – das ist eine Liebesbeziehung, die seit einigen Jahren allerdings von Eifersüchteleien geprägt ist. Wer darf den Wanderweg benutzen oder wo wie viele Schwammerln brocken?

Fakt ist, rund 48 Prozent des Landes sind mit Wald bedeckt. Das sind immerhin 40.261 – mehr als zwei Mal die Fläche Niederösterreichs. Mehr als 80 Prozent gehört privaten Eigentümern.

Gerade in den Sommermonaten zieht es die Menschen zur Abkühlung in die Wälder; und da liegt auch schon der sprichwörtliche Hund begraben.

Denn der Sommer ist auch jene Zeit, in der die Waldbesitzer Schäden an den Bäumen oder Borkenkäferbefall aufarbeiten. Immerhin leben 300.000 Menschen von ihrem Einkommen aus der Forstwirtschaft. Viel Potenzial für Konflikte also. Und überhaupt: Was darf ich im Wald eigentlich? Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.