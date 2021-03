Britische Mutation dominiert in Wien

Bisher wurden in Wien insgesamt 97.146 Coronavirus-Infektionen gemeldet, wie außerdem aus einer Aussendung des Krisenstabes hervorging. Davon kamen den vergangenen 24 Stunden 374 positiven Testungen hinzu - wobei darin auch 22 Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten sind.

Weiters sind 1.736 Todesfälle aufgrund von bzw. an den Folgen von Covid-19 dokumentiert. In den vergangenen 24 Stunden gab es dabei sieben Todesfälle zu beklagen. Wieder gesund sind 89.681 Personen. Am gestrigen Montag wurden 78.645 Tests vorgenommen. Insgesamt wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 3.607.954 Tests durchgeführt.