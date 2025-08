Am Montagvormittag sind auf der Brigittenauer Brücke fast mehr Bauarbeiter, fünf an der Zahl, zu sehen als Autos in beide Richtungen. Während auf allen anderen Donaubrücken Wiens wieder einmal nur sehr zähflüssig gefahren werden kann, geht es auf dieser Überführung zu, als würden noch immer Ausgangsbeschränkungen wie in der Pandemie gelten.