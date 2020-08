Brigittenau: Mann nach Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Die Bewohner eines Hauses in Wien-Brigittenau verständigten in der Nacht auf Freitag die Polizei, weil sie einen lautstarken Streit in einer Wohnung wahrnahmen. Dort soll ein 37-Jähriger einen 30-Jährigen mit einem Messer angegriffen und diesen schwer verletzt haben.

Das Opfer flüchtete noch aus der Wohnung, wurde von dem mutmaßlichen Angreifer aber verfolgt und laut Polizei auch im Stiegenhaus noch geschlagen. Als die beiden den Gehsteig vor dem Haus erreichten, wurden sie schon von der Polizei in Empfang genommen. Der verdächtige Iraker wurde festgenommen.

Lebensgefährliche Verletzungen

Die Polizisten, darunter auch die Spezialeinheit Wega, versorgten das Opfer bis die Berufsrettung eintraf. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist laut Polizei derzeit stabil.

Zu den Hintergründen des Streits ist laut Polizei noch nichts bekannt, da der Verdächtige erst befragt wird und das Opfer dafür zu schwer verletzt ist.