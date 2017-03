Brand in ehemaliger Gaststätte in Wien-Landstraße

In einer aufgelassenen Gaststätte in Erdberg ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Gleich mehrere Personen bemerkten den Brand und alarmierten die Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand, hieß es am Montag in einer Aussendung der Feuerwehr.

Foto: APA/MA 68 LICHTBILDSTELLE Die Brandbekämpfung dauerte rund eine Stunde. Im Zuge der umfangreichen Nachlöscharbeiten mussten Teilbereiche der Decke geöffnet werden. Die Feuerwehr ging am Montag davon aus, dass das Objekt von unterstandslosen Personen als Schlafmöglichkeit genutzt worden sei.

Bei einer Durchsuchung der Gaststätte wurden jedoch keine Personen angetroffen.