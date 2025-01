Blutlache in Mehrparteienhaus: Mann in Wien mit Messer attackiert

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau sind am Montag am späten Abend alarmiert worden, nachdem ein Bewohner eines Mehrparteienhauses eine Blutlache im Stiegenhaus entdeckt hatte. Im blutverschmierten Stiegenhaus stießen die Polizisten dann auf einen 28-Jährigen, der angab, von seiner 32-jährigen Lebensgefährtin mit einem Messer verletzt worden zu sein, wie es in einer Aussendung der Exekutive hieß.