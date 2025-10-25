Blutiger Streit unter Marokkanern in Favoriten

Der Streit um die gemeinsame Wohnsituation hat am Freitagvormittag mit mehreren Messerstichen auf offener Straße geendet.

Ein 41-jähriger Marokkaner soll von seinem Landsmann (32) in der Buchengasse mit Pfefferspray attackiert worden sein, worauf er seinerseits dem Jüngeren stark blutende Schnittwunden an Hals und Händen zufügte, berichtete die Polizei am Samstag.

Gegen beide Männer wurden Anzeigen erstattet.