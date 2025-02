Alkohol am Steuer: Bim-Fahrer in Wien mit 0,9 erwischt

Mit 0,9 Promille Alkohol im Blut ist ein Straßenbahnfahrer am Dienstag in einer Bim der Linie D von der Polizei in Wien-Döbling angetroffen worden. Ein entsprechender Online-Bericht der Kronen Zeitung wurde am Freitag gegenüber der APA sowohl von den Wiener Linien wie auch von der Landespolizeidirektion bestätigt.

Zu dem Einsatz der Polizei kam es, nachdem diese wegen eines gestürzten Fahrgasts alarmiert worden war.