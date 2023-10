Bewaffneter mit Maske überfiel Wettlokal in Wien-Simmering

Ein Mann mit einer Schusswaffe hat in der Nacht auf Sonntag ein Wettlokal in Wien-Simmering beraubt. Der mit einer schwarzen FFP2-Maske getarnte Unbekannte bedrohte eine Angestellte und forderte auf Deutsch mit ausländischem Akzent Geld. Er entkam mit einem unteren dreistelligen Betrag, berichtete die Polizei am Montag.

Der Gesuchte soll etwa 1,65 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Bei der Tat trug er einen grau-weißen Kapuzenpullover mit Camouflagemuster, eine schwarze Hose und schwarz-weiße Schuhe.

