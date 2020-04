Betrunkener rammte parkendes Auto in Ottakring

Ein 30-jähriger Autofahrer soll in der Nacht auf Dienstag um 2 Uhr mit seinem Auto in der Maroltingergasse in Wien-Ottakring gegen ein geparktes Fahrzeug gekracht sein. Ein Fußgänger, der sich zum selben Zeitpunkt auf der Straße befand, musste durch einen Sprung zur Seite ausweichen und verletzte sich dabei leicht.