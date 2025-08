Betrunkener bedrohte Kinder mit Messer, weil sie ihm zu laut waren

Ein betrunkener 48-Jähriger hat am Donnerstagabend versucht, im Innenhof einer Mehrparteienanlage in Wien-Landstraße spielende Kinder mit einem Klappmesser zu attackieren. Die Gruppe konnte ausweichen, der Mann flüchtete, wurde jedoch später festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion. Der Verdächtige dürfte sich von der Lautstärke der Kinder gestört gefühlt haben.

Zuvor hatte er die Kinder aufgefordert, das Weite zu suchen und sie gemaßregelt. Daraufhin zog der Ungar gegen 20.15 Uhr ein Klappmesser und stach mehrmals in Richtung der Gruppe, die jedoch unverletzt blieb. Nach Hilfeschreien riefen deren Eltern die Polizei zu der Anlage in die Grasbergergasse.

Der Mann flüchtete in der Zwischenzeit und warf laut einem Zeugen das Messer in ein Gebüsch. Ein Alkotest nach seiner Festnahme ergab einen Wert von 3,6 Promille. Das Messer wurde sichergestellt. Der Ungar befindet sich in Polizeigewahrsam.