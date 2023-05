Betrunkener 52-Jähriger attackierte zwei Frauen in Wien mit Messer

Ein 52-Jähriger soll in der Nacht auf Mittwoch um 1 Uhr zwei Frauen (38 und 42 Jahre) in einer Wiener Innenstadt-Bar mit einem Messer attackiert haben. Das berichtete die Polizei in einer Aussendung. Sie wurden an den Händen durch Schnitte und Stiche verletzt. Nach Hilfeschreien alarmierte eine Zeugin die Polizei. Die Beamten nahmen den Österreicher daraufhin am Parkring vorläufig fest, nachdem er sein Messer fallen ließ. Ein Alkotest ergab bei ihm einen Messwert von 1,7 Promille.

Hilfe für Betroffene

Frauen, die Gewalt erleben, finden u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133