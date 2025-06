Betrunkene Frau ging in Wien auf Freund mit Messer los

Weil er ihr "auf die Nerven ging", ist Dienstagabend eine stark alkoholisierte Frau in einer Wohnung in Wien-Penzing auf ihren Lebensgefährten mit dem Messer losgegangen. Durch Stiche in den Oberkörper wurde der 45-Jährige schwer verletzt. Die 34-Jährige, die laut Polizei zwei Promille Alkohol im Blut hatte, wurde festgenommen.

Hausbewohner, die Schreie aus der Wohnung hörten, verständigten den Polizeinotruf. Der schwer verletzte 45-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.