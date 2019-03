Betrugsprozess: Pensionistin soll Freundin ausgenommen haben

Unklar ob geschäftsfähig

Laut Anklage soll die 82-Jährige zu diesem Zeitpunkt aber schon unter fortgeschrittener Demenz gelitten haben und gar nicht mehr geschäftsfähig gewesen sein. Die Angeklagte habe das ausgenutzt, ihr die Vollmacht unterschoben und sich damit das fremde Geld erschlichen. "Sie war bis zuletzt geschäftsfähig", hielt die 75-Jährige dem entgegen. Ihre Freundin sei zwar körperlich schlecht beisammen, geistig aber "voll da" gewesen. So habe sie sich aus eigenem Antrieb in ein Pflegeheim eingewiesen und dort selbstbestimmt Behandlungen genehmigt oder abgelehnt. Weder das Pflegepersonal noch der Notar, in dessen Gegenwart die Vollmacht abgefasst wurde, hätten einen geistigen Abbau erkannt.

Auf die Frage, was mit dem Geld geschehen sei, verwies die Angeklagte auf die Anschaffung eines Spezialbetts. Auch die Wohnung der 82-Jährigen habe geputzt werden müssen. Schließlich räumte sie aber ein, das meiste habe sie bekommen: "Ich war immer für sie da."

Noch wenige Stunden vor dem Tod der im November 2016 Verstorbenen hatte die Angeklagte zwei Geldbehebungen in Höhe von insgesamt 9.500 Euro getätigt. "Sie hat gesagt, ich soll es behalten. Dann ist sie gestorben", schilderte die 75-Jährige. Zur Ladung einer Fülle von Zeugen wurde die Verhandlung auf Anfang April vertagt.