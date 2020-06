Betrug mit Pfand: Fälscher gesucht

Von Fälschungen "in hoher Qualität" spricht die Wiener Polizei. Ein Pärchen steht in der Bundeshauptstadt im Verdacht, Leergut-Bons für Pfandflaschen beinahe perfekt plagiiert zu haben. Mit den Rückgabe-Scheinen sollen sie zwar nur kleine Beträge eingenommen haben. Die Polizei geht allerdings von einer großen Anzahl an betroffenen Supermärkten aus.

Aufgrund der Professionalität der beiden Verdächtigen vermuten die ermittelnden Polizisten, das Pärchen habe weitere Straftaten im Großraum Wien verübt. Eine Frau wurde bereits festgenommen, nach ihrem mutmaßlichen Komplizen (siehe Fahndungsbild oben) wird gefahndet. Geschädigte können sich unter 01/31310-6630 direkt mit dem zuständigen Kriminalbeamten in Verbindung setzen.