Besucherrekord auf der Wiener Wiesn

Bier, Stelze und Volksmusik zogen auch in diesem Jahr: 250.000 Gäste kamen von 25. September bis 12. Oktober in den Prater, damit verzeichnete die 4. Auflage der „Wiener Wiesn“ einen Besucherrekord. Die meisten Gäste kamen brav in Tracht. Jeder fünfte Besucher kam aus dem Ausland, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.

Auch der Starttermin für die fünfte Ausgabe der Wiener Wiesn steht schon fest: Nächstes Jahr wird ab 24. September wieder fleißig getrunken und munter geschunkelt.