29-Jähriger verfolgte und belästigte zwei Frauen in der Brigittenau

Ein 29-Jähriger hat zwei Frauen Donnerstagfrüh in Wien-Brigittenau offenbar verfolgt und sexuell belästigt, bis sich die beiden in die Polizeiinspektion Dresdner Straße flüchteten. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich forderte der Mann die 28 und 38 Jahre alten Betroffenen gegen 5.00 Uhr zum Geschlechtsverkehr auf und berührte sie unsittlich. Auch von ihrer Flucht in die Polizeiinspektion ließ er sich nicht abhalten. Eine der beiden versuchte er sogar noch aus der Schleuse zu zerren.

Erst als der 29-Jährige die Polizisten bemerkte, flüchtete er. Die Beamten verfolgten ihn und stoppten ihn kurz darauf. Der Mann soll noch versucht haben, einem Polizisten einen Kopfstoß zu verpassen, was zu seiner Festnahme führte. Im Zuge der weiteren Amtshandlung kamen die Beamten dahinter, dass der Mann eine umfassende Liste von Amtshandlungen wegen inkriminierter Straftaten, unter anderem Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie Eigentums- und Suchtmitteldelikte, von Vorarlberg bis Wien hatte. Einschlägige Delikte gab es bisher aber nicht.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete an, dass der 29-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert wird. Beim Transport soll er die Polizisten von Neuem attackiert haben, dabei wurde ein Beamter an der Hand verletzt. Er musste daraufhin seinen Dienst abbrechen musste.

