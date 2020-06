Beißzangen-Attacke: Sieben Jahre Haft

Das junge Paar war im Sommer 2011 zusammen gekommen. Gleich unmittelbar nach dem Kennenlernen mieteten die beiden eine gemeinsame Wohnung an. Nach eineinhalb Wochen wurde der Bursch erstmals handgreiflich. Weil sich die körperlichen Übergriffe häuften, schlief die 18-Jährige meist nur noch auf der Couch im Wohnzimmer. Nachdem sie ihr Freund aus nichtigem Anlass an den Haaren durch die Wohnung geschleift hatte, zog sie Ende April aus.

Daraufhin setzte Telefonterror ein. Bis zu 30 Mal pro Tag soll der 19-Jährige angerufen und seine Freundin um die Rückkehr ersucht haben. Permanent schickte er ihr SMS. "Mit der Tatsache, dass sie nichts mehr von ihm wissen wollte, konnte er sich nicht abfinden", sagte die Staatsanwältin.

Am 14. Mai sollte die einst gemeinsame Wohnung zurückgegeben werden. Zu diesem Termin trafen sich die beiden wieder, wobei der Bursch eine schwere Zange in der Jackentasche hatte, weil er damit angeblich die Telekabel-Leitungen in der Wohnung durchtrennen wollte.