Bei Wohnungsbrand in Wien-Döbling starb 62-jähriger Bewohner

Gegen 5.30 Uhr rückten Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr in die Heiligenstädter Straße in Döbling aus. Aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus trat Rauch. Die Einsatzkärfte löschten die Flammen unter Atemschutz. Auch die Rettung stand mit mehreren Teams im Einsatz.

