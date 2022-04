Bei Einbruch in Wiener Einkaufszentrum auf frischer Tat ertappt

Ein 36-jähriger Österreicher soll in der Nacht auf Freitag versuchten haben, in mehrere Geschäftslokale in einem Wiener Einkaufszentrum einzubrechen. Wie die Polizei am Samstag berichtete, wurde der Mann dabei allerdings von einem Sicherheitsmitarbeiter beobachtet. Der alarmierte die Exekutive.

Polizisten konnten den Tatverdächtigen noch am Tatort anhalten. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei der Personendurchsuchung wurde eine geringe Menge Suchtmittel, vermutlich Speed, sichergestellt.

In Justizanstalt gebracht

Dem Österreicher werden ein vollendeter sowie sieben versuchte Einbrüche in diverse Geschäftslokale vorgeworfen. Er zeigte sich nicht geständig.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 36-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.