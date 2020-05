Beheizter Trauungssaal bringt Paar ins Schwitzen

Von einer „unglücklichen Konstellation“ spricht man bei der zuständigen MA 34 (Bau- und Gebäudemanagement). Aufgrund eines Stromausfalls kam das Heizungssystem durcheinander. „Und für die Reparatur müssen die Heizungskreise in Betrieb genommen werden, um sie zu prüfen“, betont ein Sprecher. In den nächsten Tagen soll das Problem behoben sein. In anderen Ämtern müssen Beamte und Besucher nicht schwitzen: Zwar läuft die Heizperiode regulär bis 30. April. Wenn es draußen aber schon warm ist, kann man die Heizung jedoch auch ausschalten.