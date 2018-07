Begegnungszone in der Wiener Lange Gasse eröffnet

Die Begegnungszone in der Wiener Lange Gasse ist Realität. Ein rund 150 Meter langer Abschnitt der Gasse - jener Teil zwischen Josefstädter Straße und Hugo-Bettauer-Platz - wurde in den vergangenen Monaten neu gestaltet und auf ein Niveau angehoben. Am Donnerstag wurde die verkehrsberuhigte Zone offiziell eröffnet.

Die Lange Gasse habe den Ruf gehabt, sehr verwinkelt und eng zu sein, sagte die Josefstädter Bezirksvorsteherin Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP) bei dem gemeinsamen Pressetermin mit Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) und MA 28-Dienststellenleiter Thomas Keller. Die lange Diskussion über die Umgestaltung habe sich ausgezahlt. "Der Raum ist sehr großzügig geworden. Die Gestaltung ist wunderschön", freute sie sich.