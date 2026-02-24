Weil er einen 16-Jährigen in einem BFI-Kurs mit dem Umbringen und "Schlachten" bedroht hatte, ist ein 26 Jahre alter Mann am Dienstag am Landesgericht wegen Nötigung zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der aus Afghanistan stammende Mann hatte sich laut Anklage darüber mokiert, dass der Jugendliche als Christ mit einer jungen Muslima sprach, die mit den beiden Männern in einem Kurs saß, der als Fortbildungsmaßnahme für Arbeitsuchende gedacht war.

Er habe mit dem Mädchen "aus Spaß" gesprochen, schilderte der 16-Jährige dem Gericht. Die 17-Jährige habe sich von ihm "sicher nicht gestört und nicht belästigt" gefühlt. Plötzlich habe der Angeklagte von ihm wissen wollen, "ob ich Muslim bin. Ich habe Nein gesagt, ich bin serbisch-orthodox. Da hat er gesagt, dass ich in seiner Anwesenheit nicht mit ihr reden darf, weil ich kein Muslim bin." Weil er sich nicht daran gehalten habe, sei der ältere Mann deutlicher geworden und habe darauf verwiesen, dass er früher "für denselben Grund" Menschen geschlagen hätte. Laut Anklage fielen folgende Sätze: "Ich reiße deine Zähne heraus. Ich werde dich schlachten. Ich würde dich am liebsten umbringen. Auch wenn ich dabei sterbe, das ist mir egal, Hauptsache du sprichst nicht mit einer Muslima."