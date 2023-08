Bedingte Haft: Wienerin soll Dealer per SMS vor Polizei gewarnt haben

Eine 28-Jährige ist am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen Begünstigung und versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Sie soll am 22. April 2023 einen Dealer, dem sie Kokain abkaufen wollte, per SMS vor der Polizei gewarnt haben, nachdem sie von Suchtgiftfahndern am Betreten des Wohnhauses, in dem der Mann gemeldet war bzw. ist, gehindert und auf Suchtmittel durchsucht worden war.

Die Frau zählte zwei und zwei zusammen und ging zurecht davon aus, dass die polizeilichen Maßnahmen dem Dealer galten. Sie teilte diesem daher offenbar per Textnachricht mit, dass die Polizei im Anmarsch sei: "Mach die Tür nicht auf!" Als sich die Polizei, die den Mann schon länger observiert hatte, wenig später mit Gewalt Zutritt zu dessen Wohnung verschaffte, "haben wir nix mehr gefunden. Bis auf ein Gramm, das er wahrscheinlich in der Außentasche seiner Jacke vergessen hatte, war alles weg", berichtete nun ein Suchtgiftermittler als Zeuge.