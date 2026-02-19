Ottakring: In ehemaligem Leerstand enstehen 120 neue Jobs

Von Maximilian Gruber

In einem jahrelang leer stehenden Gebäude in der Sandleitengasse in Wien-Ottakring eröffnet der Baumarktbetreiber Bauhaus am Freitag einen neuen Standort. „Lange haben die Anrainer gewartet, nun wird der Leerstand wieder genutzt“, erzählte Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) am Donnerstag bei einem Medientermin.

Rund eineinhalb Jahre habe der Umbau des alten Bestandsgebäudes gedauert, heißt es vom Unternehmen. In die Filiale – der siebte Standort in Wien – seien 50 Millionen Euro investiert worden, 120 neue Arbeitsplätze sowie zehn Lehrstellen seien hier entstanden.