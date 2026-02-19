Wien

Ottakring: In ehemaligem Leerstand enstehen 120 neue Jobs

Bauhaus eröffnet am Freitag die siebte Filiale in Wien. Es soll ein wichtiger Wirtschaftsstandort für Ottakring werden.
19.02.2026, 16:54

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Baumarkt

Von Maximilian Gruber

In einem jahrelang leer stehenden Gebäude in der Sandleitengasse in Wien-Ottakring eröffnet der Baumarktbetreiber Bauhaus am Freitag einen neuen Standort. „Lange haben die Anrainer gewartet, nun wird der Leerstand wieder genutzt“, erzählte Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) am Donnerstag bei einem Medientermin.

Rund eineinhalb Jahre habe der Umbau des alten Bestandsgebäudes gedauert, heißt es vom Unternehmen. In die Filiale – der siebte Standort in Wien – seien 50 Millionen Euro investiert worden, 120 neue Arbeitsplätze sowie zehn Lehrstellen seien hier entstanden.

Bauhaus von innen

So sieht das neue Bauhaus von innen aus.

Es sei ein wichtiger Wirtschaftsstandort für die Stadt und den Bezirk geschaffen worden, meinte Lamp. Außerdem freue sie sich, dass es nun auch einen Baumarkt in Wien gebe, den man öffentlich gut erreichen kann.

kurier.at  | 

Kommentare