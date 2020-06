Bauarbeiter krachte durch die Decke

Tragischer Unfall in Wien-Wieden: Ein 32-jähriger Arbeiter krachte bei Arbeiten am Fußboden einer Altbauwohnung in der Graf-Starhemberg-Gasse durch die Decke ins Vorzimmer der darunterliegenden Wohnung. Als der Mann durch die Decke fiel, war die Mieterin darunter zuhause. Sie kam mit dem Schrecken davon.

Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Bauarbeiter anschließend ins Krankenhaus gebracht. Er hat sich zum Glück "nur" den Oberarm gebrochen. Die betroffenen Wohnungen wurden von der Feuerwehr evakuiert, die Decke gestützt und die Öffnung provisorisch verschlossen.