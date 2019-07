Bauarbeiter in Wien bei Sturz von Baustelle schwer verletzt

Ein 29-jähriger Arbeiter ist am Donnerstagvormittag auf einer Baustelle in der Scherbangasse in Wien-Liesing vier Meter in die Tiefe gestürzt und auf Betonboden geprallt. Der Mann erlitt dadurch Knochenbrüche sowie Kopfverletzungen und wurde von Rettungsteams notfallmedizinisch versorgt, berichtete die Berufsrettung Wien am Freitag.

Der Schwerverletzte musste in einer Rettungswanne unter Zuhilfenahme eines Baukran aus der Baustelle geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.