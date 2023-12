Bankräuber scheiterte in der Wien

Ein Bankräuber ist am frühen Montagnachmittag bei einem Überfall auf ein Geldinstitut in Wien-Donaustadt kläglich gescheitert. Eine Stunde später versuchte es ein Räuber bei einer Tankstelle in Favoriten und war erfolgreicher. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich ist zumindest nicht auszuschließen, dass der Täter in beiden Fällen derselbe war. Nicht zuletzt der Modus Operandi und die Beschreibung deuteten auf einige Parallelen hin.

Gegen 13.45 Uhr betrat ein mit einer FFP2-Maske getarnter Mann die Bankfiliale in der Wagramer Straße. Er legte einen Zettel auf das Pult, auf dem zu lesen war, dass es sich um einen Überfall handelt und er Geld haben wollte. Die Angestellte teilte dem Täter mit, dass das ein Beratungsschalter ist und sie kein Geld habe. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann rannte daraufhin aus dem Geldinstitut. Eine Sofortfahndung nach dem etwa 1,80 Meter großen, mit hellen Handschuhen, einer Wollhaube, einer schwarzen Hose, weißen Schuhen und einer gestreiften Adidas-Jacke bekleideten Mann blieb erfolglos.