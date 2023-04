Bankbetrüger in Favoriten von Filialmitarbeiter überführt

Als der Mann am Donnerstag erneut in der Bank in der Favoritenstraße auftauchte, alarmierte der Filialmitarbeiter die Polizei. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof nahmen den Tatverdächtigen fest. Im Zuge der Festnahme stellten die Beamten drei gefälschte Ausweise sicher. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.