Autounfall endete mit Verhaftung

Am Mittwoch kam es in Wien-Alsergrund zu einer Verkettung von glücklichen Umständen – zumindest im Sinne der Polizei. Zufällig wurden Beamte in einem Streifenwagen Zeugen eines Verkehrsunfalls beim Josef-Holaubek-Platz. Als sie den Fahrer des Pkw überprüften stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß. Deshalb wurde der Zulassungsbesitzer verständigt und zum Unfallort gerufen.

Dort eingetroffen wurden routinemäßig die Daten des Mannes überprüft, was einiges zutage förderte. Gegen den Zulassungsbesitzer lag wegen mehrerer Delikte nämlich ein Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall übrigens niemand.