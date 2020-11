Autoscheiben eingeschlagen: 17-Jähriger unter Einbruchsverdacht

Am frühen Dienstagmorgen beobachtete eine Zeugin in der Dreihausgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus, wie ein Mann mit einer Waschbetonplatte die Seitenscheibe eines Pkw einschlug und das Fahrzeug durchwühlte. Beamten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus gelang bei der eingeleiteten Sofortfahndung den Tatverdächtigen anzuhalten und festzunehmen. Es handelt sich dabei um einen erst 17-Jährigen.

Dem Jugendlichen konnten vor Ort noch zwei weitere Einbruchsversuche zugewiesen werden, bei diesen gelang es ihm jedoch nicht die Scheiben einzuschlagen. Das Diebesgut wurde sichergestellt und der Mann befindet sich in Haft.

