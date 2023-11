Autos in Wien mit Hakenkreuz beschmiert: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

"Das Kriminalreferat Josefstadt führt nun die Ermittlungen in enger Abstimmung mit dem Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT)", sagte ein Sprecher der APA.

Die Vandalenakte fanden in der Zeit von Dienstag um 20 Uhr bis Mittwoch um 08 Uhr und vor allem in der Spitalgasse sowie in der Wilhem-Exner-Gasse statt. Hinweise (auch anonym) werden an das Kriminalreferat Josefstadt unter der Telefonnummer 0664/614 36 76 erbeten.