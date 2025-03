Im Rahmen des Streifendienstes wurden Polizisten in der Nacht auf Samstag auf einen augenscheinlich viel zu jungen Autolenker aufmerksam. Als sie den Pkw anhalten wollten, gab der junge Fahrer allerdings Gas, raste mit bis zu 110 km/h durch die Leopoldstadt. Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr Früh.

Der Teenager fuhr schließlich sogar ungebremst auf einen Streifenwagen zu. Wäre dieser nicht ausgewichen, wäre es zu einem schweren Unfall gekommen. Wenig später verlor der Fahrer dann aber ohnehin die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab und kollidierte mit drei geparkten Pkw. Sein Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Flucht zu Fuß

Drei der fünf Insassen flüchteten daraufhin zu Fuß, zwei blieben verletzt am Unfallort zurück. Es handelt sich um zwei 13-jährige Syrer. Sie wurden notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug nur wenige Stunden zuvor aus einer Werkstatt in Wien-Liesing gestohlen worden.

Der unbekannte Lenker wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung, schwerer Nötigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt und Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.