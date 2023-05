"Aussprache" in Park in Wien-Liesing endete mit Prügelei

Weil er sie nach einem gemeinsamen Raub belastet haben soll, haben vier Kinder und Jugendliche einen 14-Jährigen in der Nacht auf Donnerstag zu einer "Aussprache" in den Fridtjof-Nansen-Park in Wien-Liesing geladen.

Entschuldigung gefordert

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger forderte das Quartett - zwölf bis 15 Jahre alt - dort kurz vor 23.30 Uhr, dass sich der Bursch bei ihnen entschuldigt, und filmten ihn dabei. Dabei kniete sich der 14-Jährige hin, die anderen schlugen und traten auf ihn ein.