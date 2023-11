Aufzug-Brand in Wien: Mutter und Baby mussten reanimiert werden

Beim Brand einer Aufzugsanlage in Wien-Floridsdorf sind am Montag eine Mutter und ihr Kind aus dem Lift gerettet und reanimiert worden, berichtete die Berufsfeuerwehr am Abend. Die 42-Jährige und ihr zehn Monate alter Sohn mussten reanimiert und per Notarzthubschrauber in Spitäler geflogen werden, auch drei Feuerwehrleute erlitten Rauchgasvergiftungen.