Privatdetektive schnappten Dealer und Dieb

Dienstag bemerkte ein "Privatschnüffler" in einem Baumarkt in Wien-Donaustadt, wie ein Kunde einen Laser-Entfernungsmesser in seiner Jackentasche verschwinden ließ. Der Angestellte verfolgte den mutmaßlichen Ladendieb bis auf den Parkplatz und stellt ihn zur Rede. Doch der 49-jährige Sergey B. zeigte keinerlei Einsicht. Als der Detektiv den Mann festhalten wollte, kam es zur Rauferei. Trotzdem konnte der Täter bis zum Eintreffen der Polizei nicht mehr flüchten. Festgenommen.

Donnerstag alarmierte ein Detektiv eines Supermarktes in Wien-Favoriten die Polizei wegen eines vermuteten Suchtgift-Dealers. Der 23-jährige Amadou B. wurde der Exekutive übergeben. Doch der Mann riss sich los und flüchtete. Wenige Minuten später fanden die Beamten den Dealer versteckt in einer Mülltonne. Es wurden zwei Kugeln Kokain sichergestellt.