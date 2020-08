Auf frischer Tat: Ein Kilo Marihuana sichergestellt

Beamte der Einsatzgruppe Straßenkriminalität konnten in der Nacht auf Samstag einen mutmaßlichen Drogenhandel in der Columbusgasse in Wien-Favoriten beobachten. Ein 40-jährige Syrer soll das Rauschgift einer Vielzahl von Abnehmern verkauft haben. Aufgrund der hohen Übergabefrequenz konnte nur ein Bruchteil der Käufer, nämlich sechs, angehalten werden.

Marihuana in Wohnung gebunkert

Der des Drogenhandels Beschuldigte setzte beim Einschreiten der Polizei aktiven Widerstand, weshalb die Beamten den Mann überwältigen mussten. Er zog sich dabei Verletzungen zu und wurde vor dem Arrest ärztlich versorgt. Bei sich hatte der Mann kleinere Mengen an Marihuana sowie rund 2.800 Euro an Bargeld.

In einer Wohnung stellten die Beamten bei einer unmittelbar im Anschluss durchgeführten Hausdurchsuchung dann 950 Gramm Marihuana und eine kleinere Menge an Kokain sicher. Der 40-Jährige befindet sich in Haft. Die Abnehmer werden auf freiem Fuße angezeigt.