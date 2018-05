Auch die neuen Pläne für das Winterthur-Haus sorgen für Kritik

Architekt Christian Kühn von der TU Wien findet diese Maßnahme „sehr eigenartig“. Denn: „Zum einen wird dadurch zwischen Winterthur-Haus und Karlskirche die Ausfahrt der Tiefgarage freigelegt. Zum anderen wird der Blick auf die dahinterliegende Hoyosgasse frei, eine kleine Gasse, die an der nächsten Kreuzung in einer hässlichen Feuermauer endet.“ Beides wäre dem Ensemble des Karlsplatzes nicht zuträglich. Kühn fürchtet, dass mit dem Abrücken nur punktuell auf den Aufschrei der Opposition reagiert wurde – ohne das große Ganze im Blick zu haben. Er ergänzt: „Die Karlskirche ist so stark, dass sie in Ihrem Umfeld keine Symmetrie braucht. (Rechts der Karlskirche ist aktuell drei mal so viel Platz bis zum nächsten Gebäude wie links, Anm.) Meiner Meinung nach rückt das Winterthur-Haus auch bei einer Aufstockung nicht zu nahe an die Kirche.“

Gleichzeitig sorgt ein weiterer Punkt für Irritationen: Die Zurich Versicherung wird die Kosten für die Neugestaltung des öffentlichen Platzes vor den beiden Gebäuden mittragen und nach Fertigstellung auch für dessen Pflege verantwortlich sein.