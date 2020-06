Auch Benutzer von Garagen bekommen ein Parkpickerl

Die Ausdehnung der Gratis-Parkzeit von zehn auf 15 Minuten und die Ausnahme für Hebammen tritt mit September in Kraft. Zudem habe es eine „eindeutige Empfehlung“ für die Aufhebung des derzeit geltenden, sogenannten Garagenkriteriums gegeben. Was bedeutet: In Zukunft sollen auch Besitzer bzw. Mieter von Stellplätzen in Garagen die Möglichkeit haben, ein Pickerl für ihren Bezirk zu bekommen. Der Umsetzungshorizont liegt bei einigen Wochen.

In anderen Bereichen – etwa mögliche Tarifstaffelungen – seien Langzeitstudien nötig, wurde betont. Somit sei dazu noch keine abschließende Empfehlung abgegeben worden. Die Fachgruppe war im Zuge der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung ins Leben gerufen worden. Damals hatte es massive Kritik an der Einführung neuer Kurzparkzonen gegeben.