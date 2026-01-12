Die Maschine startete planmäßig um 18:42 Uhr Lokalzeit von der Piste 29 und stieg auf eine Reiseflughöhe von etwa 9.700 Meter.

Ein Airbus A320 der Austrian Airlines (AUA) musste kurz nach dem Start vom Flughafen Wien aufgrund technischer Schwierigkeiten wieder umkehren . Der betroffene Flug mit der Kennung OE-LXD war am Mittwochabend für die Route nach Mailand vorgesehen. Das berichtet Austrian Wings.

Doch bereits nach 27 Minuten Flugzeit wurde ein Problem mit einem der beiden Triebwerke vom Typ CFM International CFM 56-5B6 festgestellt. Die Piloten entschieden daraufhin, nordwestlich von Lienz eine Umkehr einzuleiten und den Sinkflug zurück nach Wien zu starten.

Um kurz vor 20 Uhr landete die Maschine wieder auf der Piste 34 des Wiener Flughafens. Anschließend rollte sie zu einer Parkposition im nördlichen Bereich des Flughafens.

AUA betont: Keine Gefahr für Passagiere

Laut Austrian Wings bestätigte AUA-Sprecherin Andrea Hansal, dass technische Probleme an einem Triebwerk der Grund für die Rücklandung waren. Nach der Rückkehr nach Wien wurde das Flugzeug außer Betrieb genommen. Derzeit untersuchen Experten der AUA-Technik das betroffene Triebwerk, so Austrian Wings.

Trotz der unerwarteten Umstände betonte die Fluggesellschaft, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Passagiere bestand.