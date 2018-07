Arbeiter aus Wienfluss gerettet: Ermittlungen nach Unglück laufen

Nachdem am Dienstag drei Arbeiter bei einem heftigen Gewitter in der Wiener Innenstadt von den plötzlich auftretenden Wassermassen im Wienfluss mitgerissen wurden, wird noch eruiert, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte. Die Beamten des See- und Stromdienstes der Wiener Polizei ermitteln gerade, ob Fahrlässigkeit vorliegt, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Der Fall könnte aber auch zur strafrechtlichen Beurteilung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden, betonte er. Bei der Wiener Magistratsabteilung (MA) 45 - Wiener Gewässer war ebenfalls noch unklar, wieso die Arbeiter vom schnell ansteigenden Wasserspiegel überrascht und erfasst wurden. "Sensoren und Aufzeichnungen werden ausgewertet und angeschaut", erläuterte MA-45-Sprecher Thomas Kozuh-Schneeberger.