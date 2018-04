Antilopen Gang bis Möwe: Erste Acts fürs Donauinselfest bekannt

Headliner auf der FM4-Bühne ist am Freitag wiederum die deutsche HipHop-Gruppe Antilopen Gang. Am Sonntag wird hier die Indie Rockband Portugal. The Man Hits wie „Feel It Still“ zum Besten geben.

Fedde Le Grande , der Künstler hinter dem Erfolgs track „Put Your Hands Up for Detroit“, wird auf der Spark7-Bühne auflegen.

Auch für Musical-Fans ist diesmal etwas dabei. Elisabeth Engstler und Andreas Steppan werden einige Lieder aus dem aktuellen Fendrich-Musical „I am from Austria“ auf der Schlagerbühne performen. Und im Ö1-Kulturzelt treten unter anderem Lukas Resetarits und das Wienerlied-Beatbox-Duo Wiener Blond auf. Für Wienerlied-Sängerin Verena Doublier eine besondere Freude, fast schon ein Adelsschlag. Sie hat das Inselfest seit ihrem fünften Lebensjahr besucht.