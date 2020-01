Annoncen-Bekanntschaft bedrohte 87-Jährigen mit Messer

Sein Treffen mit einer Zeitungsannoncen-Bekanntschaft hat für einen 87-jährigen Mann am Mittwochabend in Wien-Donaustadt ein vermutlich unerwartetes Ende genommen: Die Frau, deren Identität laut Polizei erst geklärt werden muss, forderte Bargeld und bedrohte den Pensionisten in seiner Wohnung mit einem Messer. Seine lauten Hilferufe führten schließlich zu einem Wega-Einsatz.

Nachbarn hatten die Schreie des Mannes gehört und die Polizei verständigt. Noch während des Einsatzes fügte sich die Frau selbst Schnittverletzungen im Bauchbereich zu. Nach der Festnahme wurde sie ins Krankenhaus gebracht, einige Zeit später in den polizeilichen Arrestbereich überstellt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Sie wurde wegen versuchten schweren Raubes und Freiheitsentziehung angezeigt.