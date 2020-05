Angestellte und Kunden hielten Räuber fest

Mit so einer Reaktion hatte der Supermarkt-Räuber wohl nicht gerechnet: Am Donnerstag gegen 14 Uhr stand der 39-jährige Mann in dem Geschäft in der Kaiserstraße in Wien-Neubau an der Kasse. Er hatte eine Dose am Verkaufspult abgestellt, zückte dann blitzartig ein Messer und forderte die Kassierin auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Die Angestellte, 41, schloss reflexartig die Kassenlade und wich laut Polizeisprecher Thomas Keiblinger zurück. Der Mann brach daraufhin die Kassenlade mit seinem Messer aus der Verankerung. Diesen Moment nutzten laut Polizei-Angabe zwei weitere Angestellte und Kunden, die den Mann packten und bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.

Der 39-jährige Verdächtige befindet sich in Haft.